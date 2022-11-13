وزير التربية يكرم المتأهلين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

(كونا) – قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الاحد ان جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم تعزز مكانة المعلم في الميدان التربوي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير عقب استقباله الأمين العام للجائزة الدكتور حمد الدرمكي والوفد المرافق له وذلك لتكريم المعلمتين المتأهليين من المرحلة الأولى في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم وهما المعلمة شريفة المطوع والمعلمة ثمر الشناوي.

واكد الوزير العدواني اهمية الجائزة ومعاييرها في الارتقاء بأداء وجودة المعلمين وفقا لأفضل المعايير العالمية التي تسهم في تحقيق استدامة التعليم من خلال تمكين المعلم.

واعرب عن شكره لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديم أشكال الدعم كافة لإبراز دور المعلم وتكريمه وتعزيز الحراك التربوي محليا وعربيا ودوليا.

واكد في هذا الصدد حرص وزارة التربية على توفير بيئة التميز والإبداع لمعلميها لإعداد أجيال واعدة من الشباب بقيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وعقب الاستقبال كرم الوزير العدواني كوكبة من المعلمين المشاركين بالمرحلة الأولى للجائزة تقديرا لجهودهم.