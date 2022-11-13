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وزير الخارجية العراقي والسفير الكويتي يبحثان تفعيل عمل اللجان المشتركة

منذ ساعتين
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(كونا) – بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج سبل تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين وتنشيطها لما لها من أهمية في دفع الكثير من جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين.
وذكرت الخارجية العراقية في بيان اليوم الأحد أن الطرفين استعرضا أثناء اللقاء سير العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت والتأكيد على أهمية زيادة حجم التعاون في المجالات كافة.
من جانبه قدم السفير الكويتي التهنئة للوزير العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وتجديد الثقة له وزيرا لخارجية جمهورية العراق مؤكدا سعيه لإدامة تميز العلاقات الثنائية وحرص الكويت على توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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