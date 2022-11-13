اقتصاد

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

منذ ساعتين
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تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، وتكليفات المجلس لها.

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام (-16-29-32-39-43-45-49-51-53-56-65-66-68-70-73-77-78-80-88-91-116-118-144-329)، بحضور وز ير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناقش لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية آلية عملها واستقالة النائب حمدان العازمي من منصب المقرر، وما يستجد من أعمال.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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