«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 27 درجة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت طقس معتدل و غائم جزئيا ليلاً ، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

• درجة الحرارة العظمى: 27° C .

• درجة الحرارة الصغرى: 16° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 1 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج – ارتفاع الموج: 1 – 3 قدم.