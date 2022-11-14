محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 27 درجة

منذ ساعتين
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت طقس معتدل و غائم جزئيا ليلاً ، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

• درجة الحرارة العظمى:   27° C .

• درجة الحرارة الصغرى:  16° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا   –   ارتفاع الموج: 1 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج   –   ارتفاع الموج: 1 – 3 قدم.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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