الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الاستجابة لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ

(كونا) – أكد الأمين التنفيذي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيمون ستيل اليوم الاثنين ضرورة الاستجابة لآخر التحذيرات العلمية لمواجهة الآثار المدمرة للتغير المناخي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ستيل خلال اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول طموحات تخفيف تبعات تغير المناخ قبل عام 2030 ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27».

وقال ستيل إن «الهدف من الاجتماع هو النظر في العمل الذي نقوم به لمواجهة التغيرات المناخية ومناقشة المصير المشترك للجميع» مؤكدا ضرورة التحسب من مواصلة زيادة مستوى الانبعاثات على النحو القائم في الوقت الحالي.

وحذر بحسب تقارير أخيرة من أن «هناك زيادة بحوالي 10 في المئة من الانبعاثات بحلول 2030 وسيكون هناك أيضا ارتفاع في درجة الحرارة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن العالم يتجه الآن نحو خفض الانبعاثات بعد الدعوة للعمل الفعال والواضح من خلال زيادة الطموح وتقليل درجة الحرارة والسيطرة عليها في إطار 1.5 درجة مئوية.

وشدد ستيل على أهمية توجيه رسالة من خلال مؤتمر «كوب 27» تعكس الإرادة السياسية نحو تعزيز جهودهم حول تخفيف تبعات تغير المناخ من خلال زيادة جهود تقليل الانبعاثات وتقديم ضمانات واضحة في هذا المجال على نحو يسهم في تحقيق بنود اتفاق باريس.