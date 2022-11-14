«الإعلام» الكويتية و«السياحة» السعودية توقعان مذكرة لتعزيز التعاون بالمجال السياحي

(كونا) – وقعت وزارة الإعلام الكويتية ووزارة السياحة السعودية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الطرفين بما يخدم تحقيق التنمية السياحية المستدامة لكل منهما.

وتنصّ المذكرة التي وقعها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب على أن يعمل الطرفان على تشجيع وتعزيز التعاون بينهما في مجالات السياحة خاصة في مجالات التشريعات المتعلقة بالفنادق والمنتجعات السياحية ومنشآت الإيواء السياحي والبيانات والإحصاءات السياحية والمعارض والفعاليات والأنشطة السياحية في البلدين وكذلك التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

كما تنصّ المذكرة على أن يعمل الطرفان على التعاون بشأن تراخيص المنشآت السياحية وإدارتها وتشغيلها وتسويقها وتطوير المواقع والمشروعات السياحية.

وأشارت المذكرة الى ان يكون تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبادل المطبوعات و(الأفلام) والمعروضات السياحية وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وممثلي وسائل الإعلام السياحي وتشجيع المهتمين على القيام بأعمال بحثية مشتركة في مجال السياحة.

ونصتّ المذكرة أيضا على تشجيع المؤسسات التعليمية “الخاصة والعامة” على العمل في مجال التدريب السياحي والتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين وإقامة الفعاليات السياحية وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وتنسيق الجهود في المحافل والمنظمات الدولية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة.