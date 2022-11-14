«البيئة» و«نفط الكويت»: الربط الالكتروني لإصدار الموافقات البيئية على المشاريع 

(كونا) – أوصى الاجتماع الدوري الثاني بين الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت اليوم الاثنين بالاستعجال في الربط الالكتروني لبرنامج المشاريع التنموية لإصدار الموافقات البيئية لمشاريع نفط الكويت الكترونيا وارسال التقارير الدورية المتعلقة بالجوانب البيئية.

‎وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري لـ«كونا» انه تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة الجانبين للدراسة الاستشارية للزلازل وعلاقتها بإنتاج النفط ومناقشة نشاط مكافحة التلوث بالزيت ودور شركة نفط الكويت بهذا الشأن.

وأوضحت الكندري أنه تم أيضا مناقشة المتطلبات البيئية لتسجيل الشركات المؤهلة لهذا النشاط تنفيذا للمادة 16 من قانون حماية البيئة ومناقشة تسجيل الشركات الناقلة للمخلفات الخطرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للشركة واعتمادها لدى الهيئة تطبيقا للقرار رقم 11 لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

‎وأضافت الكندري انه تم ايضا مناقشة التقرير الخاص بكميات الغاز التي تم حرقها بناء على متطلبات ولائحة الغاز فضلا عن استراتيجية وخطة ادارة النفايات لشركة النفط وتمديد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والتخلص من النفايات المشعة المستخدمة في العمليات.

واشارت الى ان الاجتماع أوصى بان تقوم شركة نفط الكويت بتزويد الهيئة بالمشاريع التي تقوم بها لتحسين الوضع للبيئي في جنوب الكويت وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبيئة بهذا الشأن.