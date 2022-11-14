«البيتكوين» ترتفع بنحو 2% .. لكنها لا تزال دون 17 ألف دولار

ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الإثنين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها في عامين أثناء تعاملات الصباح، حيث واجه سوق العملات المشفرة ضغوطًا بيعية على مدار الأيام الماضية مع تفاقم أزمة منصة «إف تي إكس».

وكشفت تقارير نقلتها شبكة «سي إن بي سي» أن شركة الأبحاث «ألاميدا ريسيرش» التي أسسها سام بانكمان فرايد، اقترضت المليارات من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس” وقامت بتداولها، الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين في السوق.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.75% عند 16750.20 دولار، في الساعة 11:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات «كوين باس»، متخلية عن أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020 التي وصلت لها في وقت سابق من التعاملات عند 15904.44 دولار.

وزادت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «الإيثريوم» بنسبة 2.81% إلى 1258.24 دولار، كما ارتفعت الريبل 3.67% إلى 34.79 سنت.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية بنسبة 0.56% إلى 844.11 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».