محليات

«التجارة» تغلق صيدلية في الجهراء لقيامها بغش فيتامينات الأطفال

منذ 56 دقيقة
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قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ إغلاق بحق إحدى الصيدليات في منطقة الجهراء لقيامها بالغش التجاري في فيتامينات الأطفال .

وأوضحت الوزارة أن الضبطية تمت بعد ورود بلاغ من أحد المستهلكين ، وقامت الوزارة بالتحرك والتعامل الفوري مع البلاغ ، وتم ضبط المخالف حيث كان يقوم بتغيير وتمديد صلاحية فيتامينات الأطفال وبيعها للمستهلكين مما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها .

وقامت وزارة التجارة بالتحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الصحة كل حسب اختصاصه ، وسيتم تحويل المخالف إلى النيابة .

منذ 56 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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