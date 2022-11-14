«التجارة» تغلق صيدلية في الجهراء لقيامها بغش فيتامينات الأطفال

قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ إغلاق بحق إحدى الصيدليات في منطقة الجهراء لقيامها بالغش التجاري في فيتامينات الأطفال .

وأوضحت الوزارة أن الضبطية تمت بعد ورود بلاغ من أحد المستهلكين ، وقامت الوزارة بالتحرك والتعامل الفوري مع البلاغ ، وتم ضبط المخالف حيث كان يقوم بتغيير وتمديد صلاحية فيتامينات الأطفال وبيعها للمستهلكين مما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها .

وقامت وزارة التجارة بالتحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الصحة كل حسب اختصاصه ، وسيتم تحويل المخالف إلى النيابة .