«التطبيقي»: حريصون على صحة أفراد المجتمع

(كونا) – أكد عميد كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بدر الخلف اليوم الاثنين حرص الكلية على تحسين العادات الغذائية التي تنعكس إيجابا على صحة أفراد المجتمع والسعي إلى توفير كوادر وطنية واعية ومؤهلة للعمل الصحي بكل جوانبه.

جاء ذلك خلال افتتاح (المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني) المقام بتنظيم كلية العلوم الصحية بالهيئة وبرعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

وأضاف الخلف في كلمته ان المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية وتوصيات في علوم الأغذية والتغذية والصحة العامة والبدنية يستفيد منها الاختصاصيين من خلال المناقشات وتبادل المعلومات والحصول على أحدث الأبحاث في مجالات التغذية والصحة البدنية وعامة المجتمع.

وذكر أن الكلية قطعت شوطا كبيرا للحصول على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسات دولية لبرامج صحة البيئة ومنها برنامج العلوم البيئية للطالبات وبرنامج الصحة الصناعية والسلامة المهنية للطلبة بالإضافة إلى استحداث برامج (طموحة) كبرامج بكالوريوس علوم الأغذية وبكالوريوس التغذية وبرنامج بكالوريوس الطوارئ الطبية.

وأوضح أن الكلية تسعى إلى تحقيق متطلباتها وتطلعاتها وتنمية وتطوير مقرراتها الدراسية ومؤهلات طلبتها عبر تدريبهم بما يتناسب مع متطلبات وحاجة سوق العمل من خلال عقد ورش استشارية وورش تحليل المهام الوظيفية.

وبين انه بعد تحقيق تلك المتطلبات سيتم استخدام هذه المعلومات فى تصميم البرامج والمقررات الأكاديمية باستخدام أحدث الوسائل التعليمية الدولية لكي يتم اقرارها عن طريق المجلس الأعلى لادارة الهيئة.

من جانبه قال الأمين العام للمؤتمر الدكتور أحمد الهيفي في كلمة مماثلة ان هذا المؤتمر يناقش أهم المشاكل الصحية المرتبطة بالتغذية والنشاط البدني وتسليط الضوء على الممارسات الصحيحة للحد من مشاكل سوء التغذية.

وشدد الهيفي على ضرورة اعادة النظر في برامج النشاط البدني ووضع بعض القوانين والضوابط في عملية الترويج التجاري والإعلامي واستخراج الرخص التجارية وانشاء مراكز تغذية في المناطق التعليمية.

وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر خطوة للأمام في معالجة سوء التغذية وانخفاض في مستوى النشاط البدني.

ويستضيف المؤتمر 24 متحدثا ومتخصصا من 11 دولة عربية وخليجية في مجال علوم التغذية والنشاط البدني من أطباء وممرضين ومختصين في البرامج الرياضية وبرامج مكافحة السمنة بالإضافة إلى طلبة جامعة الكويت والكليات التطبيقية.

ويتضمن برنامج المؤتمر ست جلسات نقاشية يتم خلالها استعراض أحدث الدراسات والمستجدات في مجال التغذية والنشاط البدني وطرح آخر مستجدات التغذية والنشاط البدني والتغذية وارتباطها بالنشاط البدني والتأثيرات الإيجابية والسلبية للمكملات الغذائية والمنشطات.

كما ستتم مناقشة عمليات جراحة السمنة من منظور نفسي وبدني اضافة الى التكنولوجيا الحديثة في تنظيم التغذية والنشاط البدني والتوعيةالصحية المرتبطة بسوء التغذية والخمول البدني فضلا عن إقامة معرض خاص بالتغذية من قبل طالبات كلية العلوم الصحية.