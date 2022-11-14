التقرير الطبي لوفاة ممثل أردني بمصر: عقارٌ مشتق من «الفيل الأزرق» وُجد بيده

كشف التقرير الطبي الخاص بوفاة الممثل الأردني اشرف طلفاح في القاهرة، أنه تم العثور على عقار dmt، أحد مشتقات عقار «الفيل الازرق» في يده داخل شقته في كمبوند شهير بالسادس من أكتوبر، وفقاً لجريدة «المصري اليوم».

ووفقاً للجريدة المصري، فإن الفنان الأردني تم نقله من شقته لمستشفى دريم للعلاج ثم إلى مركز السموم، وتبين أن المريض أشرف سليمان سالم طلفاح في شقته الخاصة وجد ملقيًا على الأرض وتم قياس النبض والأكسجين، ووجد عقار dmt بيد المريض وهو من أحد مشتقات «الفيل الأزرق»، وتم تركيب أنبوبة حنجرية، وعند الوصول إلى المستشفى تم تركيب كانيولا وإعطاءه «أيبونيرفين»، وتبين أنه يحتاج إلى النقل لقسم السموم فورا.

وجاء بالتقرير المبدئي يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري، أن المريض به علامات على الوجة والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين واشتباة نزيف بالمخ، واشتباة نزيف بالصدر والبطن.