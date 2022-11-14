«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص يروّج لأوراق نقدية «مزيفة»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بتكثيف عمليات البحث والتحري ورصد جميع الخارجين عن القانون وضبطهم، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص يقوم بإيهام الأشخاص الراغبين بالثراء السريع بأن لديهم أوراق نقدية من عملات أجنبية مطلية بمادة شمعية «أوراق نقدية سوداء اللون» ويقومون بترويجها بنصف قيمتها، حيث تم إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.