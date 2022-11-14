الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 307ر0 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 35ر0 في المئة إلى مستوى 317ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 362ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 46ر0 في المئة إلى مستوى 325ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.