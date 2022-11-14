الشيخ فيصل النواف: الانضمام للحرس الوطني شرف لا يُقدّر

(كونا) – قال نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف اليوم الاثنين إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا السعي بإخلاص نحو الارتقاء بمنظومة الحرس للقيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس بمناسبة لقاء الشيخ فيصل النواف بوكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط حيث قدموا له التهنئة بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

وأضاف أن الحرس سيسعى دائما لأن يكون في حالة متابعة للأداء وعلى استعداد للتغيير والتطوير في كافة المجالات العسكرية والأمنية والفنية والإدارية وأن يكون رهن الإشارة وفي حالة تأهب مستمر لمساندة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني ناقلا للحرس تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وتمنياتهم لهم بالتوفيق.

وذكر أن الانضمام للحرس الوطني شرف لا يقدر داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في سبيل النهوض بهذه الأمانة مما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء الوطن.

وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود والتفاني والتدريبات بروح التضحية والفداء مع ضرورة التعاون والتنسيق بين قطاعات الحرس بلوغا لمستويات راقية في الأداء من أجل القيام بالواجب الوطني بكل كفاءة واقتدار.

وشدد على ضرورة أن يظل صرح الحرس الوطني نموذجا يحتذى به في الانضباط وفرض هيبة القانون ونشر الأمن والأمان في ربوع البلاد.

من جانبه تقدم وكيل الحرس الوطني الرفاعي وفق البيان بالتهنئة للشيخ فيصل النواف على ثقة القيادة الحكيمة في شخصه الكريم بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني.

وقال الرفاعي «اليوم وأنتم تكملون هذه المسيرة المشرفة نعاهد الله ونعاهد القيادة السياسية ونعاهدكم بأن نظل عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة جنودا أوفياء لوطننا الغالي نذود عنه بالغالي والنفيس ونسأل الله لكم التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت وتقدمها ورفعتها في ظل قيادتها الحكيمة».