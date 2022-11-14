«القوى العاملة» تفعّل نظام استقدام العمالة المنزلية وخدمات المنازعات

تنظم الهيئة العامة للقوى العاملة ورشة عمل، خاصة بتفعيل نظام إدارة استقدام العمالة المنزلية وخدمات التفتيش والمنازعات الخاصة بها .

وأكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، ضرورة التوسع في استخدام الأنظمة الآلية وشمولها الخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية في البلاد، مشدداً على أن أول هذه الخدمات الواجب إطلاقها إصدار تراخيص مزاولة النشاط آلياً أسوة بوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ضرورة الربط الآلي مع وزارة الداخلية فيما يخص اصدار صحف الحالة الجنائية لاختصار الوقت والجهد الكبيرين المبذولين في سبيل ذلك وفقاً لـ«الجريدة» .

وقال الشمري إنه من أبزر الخدمات التي بات إطلاقها ضرورة ملحّة التعامل بالتراسل الإلكتروني فيما خص الاستدعاءات لأصحاب المكاتب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب أو الشركة المبين لدى الهيئة، إضافة إلى ضرورة السماح بتلقي الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية «أون لاين»، لاسيما أن تفعيل هذه الخدمات آلياً يقضي نهائياً على تكدس المراجعين، مطالباً الهيئة بتقديم الدعم المعنوي للمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «من أصحاب المكاتب» تماشياً وسياسة مجلس الوزراء الرامية إلى تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.