دوليات

«الناتو»: يجب عدم الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – شدد الامين العام لحلف شمال الاطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين على ضرورة عدم الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية مؤكدا انها تتمتع بقدرات كبيرة وعدد كبير من القوات.. كما أبدت استعدادها لتحمل أي خسائر كبيرة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا والدفاع الهولندية كاجسا أولونغرين في لاهاي، ان انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاوكرانية يظهر مدى الشجاعة المذهلة للقوات المسلحة الأوكرانية وأهمية دعمنا المستمر لأوكرانيا.
وأضاف «يظهر الصراع الحالي مدى أهمية تنويع امدادات الطاقة لدينا وحماية بنيتنا التحتية الحيوية».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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