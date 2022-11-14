بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 21.4 نقطة ليبلغ مستوى 7644.44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول 271.9 مليون سهم عبر 12621 صفقة نقدية بقيمة 63.6 مليون دينار «نحو 192.7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25.5 نقطة ليبلغ مستوى 5672.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 186.3 مليون سهم عبر 6826 صفقة نقدية بقيمة 20.2 مليون دينار «نحو 61.2 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 20.5 نقطة ليبلغ مستوى 8578.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 85.5 مليون سهم عبر 5795 صفقة بقيمة 43.3 مليون دينار «نحو 131.1 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 38.4 نقطة ليبلغ مستوى 5879.65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة من خلال تداول 147.8 مليون سهم عبر 4588 صفقة نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار «نحو 53.3 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«المعدات» و«المساكن» و«بيت الطاقة» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «إمتيازات» و«التخصيص» و«جياد» و«آسيا» الأكثر انخفاضا.