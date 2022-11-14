دوليات

رئيس الإمارات يفتتح مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا

منذ 42 دقيقة
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افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو الإندونيسية بحضور الرئيس جوكو ويدودو. 

وقال بن زايد في تغريدة على “تويتر”: “سعدنا بافتتاح جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله..نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي”.

وبني المسجد بنفس التصميم الهندسي لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وتم إنشاؤه بمكرمة من بن زايد.

وفي أوروبا، توجد العديد من المساجد التي تحمل اسم الشيخ زايد، بينها في ستوكهولم بالسويد الذي يتسع إلى 2000 مصل في الأيام العادية و5000 مصل في الأعياد، ومسجد ومركز الشيخ زايد في “سلاو” بغرب لندن بالمملكة المتحدة الذي يتسع لأكثر من ألف مصل، ومسجد الشيخ زايد في أوكسفورد بالمملكة المتحدة بسعة نحو 1000 مصل.

منذ 42 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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