دوليات

طالبان تأمر القضاة بالتطبيق الشامل والكامل للشريعة الإسلامية

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أمر زعيم حركة طالبان مولوي هبة الله اخنزادة اليوم الاثنين القضاة في أفغانستان بالتطبيق الشامل والكامل لقوانين الشريعة الإسلامية في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الافغانية يوسف احمدي في بيان له ان مولوي هبة الله اخنزادة الذي يعتبر ايضا امير امارة افغانستان الاسلامية امر القضاة خلال اجتماعه بهم بالتحقيق الشامل والدقيق لجرائم السرقات والخطف والفتنة قبل تنفيذ القصاص الشرعي.
وأكد أن أمر أمير إمارة افغانستان الاسلامية سيكون نافذ في جميع الاراضي الافغانية حيث ان كل من تورط في جرائم اللصوصية والقتل والخطف يجب ان ينال عقابه.
ويعتبر هذا الامر اول امر رسمي لمولوي هبة الله اخنزادة منذ سيطرة حركة طالبان على افغانستان في شهر اغسطس من العام الماضي.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

فرنسا: 6 دول أوروبية فقط تطبق 90% من عقوبات روسيا

سبتمبر 20, 2022

قديروف لبوتين: استَخدِم «السلاح النووي» في أوكرانيا

أكتوبر 1, 2022

وزير دفاع الكيان الصهيوني يوجه الجيش بالتأهب هجومياً ودفاعياً

أكتوبر 6, 2022

الهند تختبر بنجاح صاروخاً مضاداً للصواريخ الباليستية والطائرات 

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى