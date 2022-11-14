طالبان تأمر القضاة بالتطبيق الشامل والكامل للشريعة الإسلامية

(كونا) – أمر زعيم حركة طالبان مولوي هبة الله اخنزادة اليوم الاثنين القضاة في أفغانستان بالتطبيق الشامل والكامل لقوانين الشريعة الإسلامية في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الافغانية يوسف احمدي في بيان له ان مولوي هبة الله اخنزادة الذي يعتبر ايضا امير امارة افغانستان الاسلامية امر القضاة خلال اجتماعه بهم بالتحقيق الشامل والدقيق لجرائم السرقات والخطف والفتنة قبل تنفيذ القصاص الشرعي.

وأكد أن أمر أمير إمارة افغانستان الاسلامية سيكون نافذ في جميع الاراضي الافغانية حيث ان كل من تورط في جرائم اللصوصية والقتل والخطف يجب ان ينال عقابه.

ويعتبر هذا الامر اول امر رسمي لمولوي هبة الله اخنزادة منذ سيطرة حركة طالبان على افغانستان في شهر اغسطس من العام الماضي.