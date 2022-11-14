وزير التربية: تصاميم المساجد بين الماضي والحاضر أمر يدعو للتأمل

(كونا) – أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني ان تصاميم المساجد في الأبحاث العلمية بين الماضي والحاضر والعصرنة امر يدعو الى التأمل والتفكر في قدسية هذه الأماكن ومكانتها العظيمة في نفوس المسلمين.

جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عن راعي المؤتمر العالمي لعمارة المساجد بنسخته الثالثة تحت شعار «المسجد.. مبنى عابر للثقافات» سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والذي تستضيفه كلية العمارة بجامعة الكويت بالشراكة مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد وجمعية المهندسين الكويتية ويستمر ثلاثة أيام.

وقال الوزير العدواني ان جلسات المؤتمر ستناقش حاضر تصاميم المساجد المحلية والعالمية وما سيطرأ عليها في المستقبل من تغييرات تناسب العصر ودورها الكبير المرتبط بماضي المجتمعات المسلمة وحاضرها.

وأضاف «لنا في هذا المقام ان نستذكر ما جبل عليه اهل الكويت من عناية واهتمام في عمارة المساجد بالكويت واصقاع العالم المختلفة راجين بذلك مرضاة الله»، داعيا الله تعالى ان يديم نعمة الامن والامان في ظل سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الآمين حفظهما الله جميعا.

وأعرب عن سعادته البالغة في احتضان الكويت للمؤتمر بنسخته الثالثة ورعايتها له والحرص على نجاحه بتشريف كوكبة من العلماء والباحثين المهتمين في عمارة المساجد.

ومن جانبه قال رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير سلطان بن سلمان في كلمة مسجلة ان الكويت بلد متقدم متحضر ورائد دائما لكل ما هو جديد في شتى المجالات الانسانية وخاصة في مجال العمارة وفنونها.