وزير الداخلية التركي يعلن القبض على الشخص الذي ترك القنبلة

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لوكالة أنباء الأناضول، التركية الرسمية، الاثنين، إنه تم اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال في إسطنبول، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وكان الرئيس، رجب طيب إردوغان، ونائبه، فؤاد أقطاي، قالا في وقت سابق إن “امرأة” هي المسؤولة عن الاعتداء، لكن وزير الداخلية لم يتحدث عن ذلك الاثنين، فيما تداولت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، صورة لإمرأة “مشبوهة” قالت إن أجهزة الأمن “تتحرى عنها”.

ووفق فرانس برس، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بـ “المسؤولية عن الاعتداء”.

وقال صويلو “وفقا لاستنتاجاتنا، فإن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية هي المسؤولة” عن الاعتداء.

وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت، الأحد، صورا لإمرأة قالت إنها قد تكون المشتبه بها في تنفيذ تفجير إسطنبول الذي سقط ضحيته ستة قتلى و53 جريحا، وفق السلطات التركية.

وقالت قناة OdaTv التركية في تغريدة إن امرأة تركت حقيبة سببت الانفجار.

ونشرت القناة صورة مموهة لإمرأة قالت إنها قد تكون المشتبه بها في تنفيذ الهجوم.