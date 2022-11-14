6 لجان تعقد اجتماعاتها.. اليوم

• التشريعية تناقش مشروع قانون حظر تعارض المصالح

• الميزانيات تنظر ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحات برغبة وتقارير المتابعة الدورية والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وما يستجد من أعمال.

وتبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح (المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021، وما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والواردة في تقاريره للسنة المالية 2021/2022 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية في تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021/2022، والمحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان المحاسبة، كما تناقش اللجنة بند ما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء مع أعضاء الوفد الزائر من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعقد لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة اجتماعاً لمناقشة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.

وتناقش كذلك اقتراحاً برغبة بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة.

وتستكمل لجنة شؤون النفط مناقشة آلية عمل اللجنة ومناقشـة رؤيـة مؤسسـة البترول الكويتيـة وشـركاتها التابعـة بشـأن الشـؤون والصناعات النفطيـة وخلـق فـرص وظيفيـة وزيادة المـوارد الماليـة للدولة.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط. وممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ( KIPIC).