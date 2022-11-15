«أجيليتي» تحقق 41.3 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

(كونا) – أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية اليوم الثلاثاء، تحقيقها 41.3 مليون دينار كويتي (نحو 152 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 63.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، إن ربحية السهم بلغت 16.3 فلس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأسست الشركة عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 350 مليون دينار (نحو 1.06 مليار دولار) وتعمل في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها واستثمارها في محافظ مالية.