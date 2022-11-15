دوليات

استشهاد فلسطيني بعد قتله لثلاثة من الكيان الصهيوني

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد قيامه بعمليات طعن ودهس ادت الى مقتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين واصابة اخرين في محافظة «سلفيت» شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشهيد محمد صوف من قرية حارس في سلفيت استشهد اثر اصابته برصاص قوات الاحتلال.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي على موقعها ان ثلاثة مستوطنين قتلوا واصيب آخرون في عملية طعن ودهس وقعت في ثلاثة اماكن واصفة حالة أحد المصابين بالخطيرة.
واضافت ان فلسطينيا طعن مستوطنا في المنطقة الصناعية بمستوطنة ارائيل ومن ثم طعن اثنين اخرين في محطة وقود قرب مستوطنة عاليه زهاف وبعد ذلك استولى على مركبة واصطدم باخرى ما اسفر عن إصابة اثنين من ركابها قبل إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ما ادى الى استشهاده.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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