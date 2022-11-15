الأردن: لا شبهة جنائية بوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة، وعبر السفارة الأردنية في القاهرة، تتابع مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته. ووفق البيان، تتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق الراحل، وستعلن نتائج التحقيقات فور انتهائها وبالتنسيق مع عائلة الفنان الراحل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن التقرير الطبي من المستشفى التي نقل إليها الراحل قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأشار المجالي إلى أن السلطات المصرية تبدي تعاوناً كاملاً وشفافاً حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق الراحل على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها الأردن ومصر .