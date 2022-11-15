دوليات

الأسطول الأمريكي الخامس يحبط تهريب مساعدات «فتاكة» من إيران لليمن

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء ان الأسطول الأمريكي الخامس اعترض الثلاثاء الماضي سفينة صيد في خليج عمان خلال تهريبها مساعدات «فتاكة» من إيران إلى اليمن.
وأوضحت القيادة في بيان أن المساعدات تضم كمية كبيرة من المواد المتفجرة، مشيرة إلى أن بعض المواد المصادرة يستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ والصواريخ بالإضافة إلى المتفجرات.
وأضافت أن عملية الاعتراض تمت أثناء عبور سفينة الصيد المياه الدولية في المنطقة.
وتضم منطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس 21 دولة والخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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