الاستخبارات الأميركية: صواريخ روسية تدخل حدود الناتو.. وتقتل شخصين في بولندا

أفاد مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية، مساء الثلاثاء، بأن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا «العضو في الناتو» مما أدى إلى مقتل شخصين، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

و‬قال رجال إطفاء في إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسبما نقلت رويترز.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية اللاتفية أن سقوط الصواريخ الروسية على أراضي عضو في الناتو هو تصعيد خطير للغاية من جانب الكرملين، معربة عن تضامن لاتفيا الكامل مع بولندا.

وأعلنت أنها ستدعم أي إجراء تراه بولندا مناسبًا، وستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن كل العواقب.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في إستونيا أنها تتشاور عن كثب مع بولندا وحلفاء آخرين، مؤكدة الاستعداد للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الناتو.

أما في المجر المجاورة، فقد أعلنت عن اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن صواريخ روسية ضربت بولندا.

وأدان رئيس وزراء بلجيكا بشدة الحادث على الأراضي البولندية ونؤكد أن الناتو موحد ومتأهب أكثر من أي وقت مضى.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في منطقة برزيودوف، هي استفزاز متعمد.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية لم تستهدف أية مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.