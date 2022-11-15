البنتاغون: الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو

(كونا) – قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» بات رايدر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط صاروخين روسيين في بولندا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وشدد رايدر أمام الصحفيين في مقر البنتاغون على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وأضاف «يمكنني أن أخبركم أنه لا تتوفر أي معلومات في الوقت الحالي لتأكيد تلك التقارير ونبحث في هذا الأمر بشكل أعمق».

وتابع رايدر «عندما يتعلق الأمر بحماية قواتنا في بولندا فإننا نتعامل دائما بجدية كبيرة بخصوص سلامة وأمن قواتنا بغض النظر عن المكان الذي يخدمون فيه».

من جانبها قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن الإدارة الأمريكية ستحدد ما حدث وما هي الخطوات التالية المناسبة لكنها أوضحت أنه لا يمكننا تأكيد التقارير أو أي من التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت في تدوينة على موقع تويتر «رأينا هذه التقارير ونعمل مع الحكومة البولندية لجمع المزيد من المعلومات».

وتلزم المادة الخامسة من معاهدة الناتو جميع الدول الأعضاء بالدفاع بشكل مشترك عن أي عضو يتعرض لهجوم أو اعتداء من قبل أي جهة.