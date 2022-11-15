«التايمز»: داعش يستخدم «تطبيق مواعدة».. لجمع الأموال وتجنيد أشخاص

كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن المحتالين وراء نسخة جنوب أفريقيا لتطبيق «تندر» هم عملاء لتنظيم داعش الإرهابي، الذي يستخدم العائدات لتمويل أعماله الوحشية وحملات التمرد في شتى أنحاء أفريقيا.

ويستخدم حسابات مزيفة بصور لممثلين غير معروفين أو عارضين أزياء لإغراء الضحايا، وأنشأ التنظيم قواعد بأكبر اقتصاد يقوم على التصنيع في أفريقيا لجمع الأموال والتجنيد.

وينصح تطبيق «تندر»، على سبيل المثال، مستخدمين «بمواصلة المحادثة على منصة تندر أثناء التعرف على شخص ما، لكن غالبا ما يحاول المستخدمون من ذوي النوايا السيئة نقل المحادثة».

ويعكس الاتجاه المخاوف المتزايدة من أن تصبح جنوب أفريقيا المحرك غير المتعمد لتجديد نشاط التنظيم منذ هزيمته في الشرق الأوسط.

وأفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن فريق المراقبة التابع له رصد عددا من المعاملات بقيمة أكثر من مليون دولار تنقلها عبر جنوب أفريقيا قيادة تنظيم داعش إلى الفروع له في أفريقيا، بما في ذلك الإرهابيون في موزمبيق، وجمهورية الكونغو، وخارجهما.

وقال الباحث بمعهد الدراسات الأمنية في بريتوريا مارتن إيوي، أمام المجلس إن داعش وسّع نفوذه لأبعد المقاييس في أفريقيا والتي من المحتمل أن تكون مستقبل الخلافة.

وبحسب «التايمز»، أصبحت أفريقيا مكانا مثاليا لداعش لإعادة تجميع صفوفه بفضل مواردها الطبيعية، وعشرات ملايين المواطنين الذين يعيشون في فقر، والحدود التي يسهل اختراقها.