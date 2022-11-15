الخامس عشر من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الخامس عشر من نوفمبر..

1952 – بنك الكويت الوطني يفتح أبوابه للعملاء للمرة الأولى ليكون بذلك أول بنك وطني وأول شركة مساهمة تنفذ أعمالا مصرفية على مستوى الكويت ومنطقة الخليج برأسمال قدره نحو مليون دينار كويتي.

1961 – تلفزيون الكويت يبدأ بث برامجه باللونين الأبيض والأسود لمدة أربع ساعات يوميا.

1990 – الكويت تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بحماية سجلات خاصة بسكانها تم تهريبها إلى خارج البلاد على أقراص كمبيوتر عن طريق المقاومة الكويتية.

1997 – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفتتح مركز التدخل المبكر للأطفال المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة السرة والذي يهدف إلى رعاية وتدريب وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم وخدمتهم على أكمل وجه.

2001 – سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان يحصل على لقب مواطن شرفي لحرية الدخول إلى مدينة لندن ليكون بذلك أول عربي يحصل على هذا اللقب.

2009 – مجلس الأمة يرفض طلب عدم التعاون إثر استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب فيصل المسلم.

2012 – مندوب الكويت في الأمم المتحدة يعلن التبرع بأكثر من ثمانية ملايين دولار لمختلف وكالات وصناديق الأمم المتحدة لعام 2013.

2015 – شركة البترول الوطنية تنتهي من بناء أول (محطة كهرباء للضغط العالي) في القطاع النفطي بمشروع الوقود البيئي.

2018 – الكويت تسلم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مبلغ 1ر42 مليون دولار ليصبح إجمالي ما ساهمت به الكويت للوكالة خلال العام 50 مليون دولار أمريكي مما يضعها في قائمة أكبر الدول الداعمة للاجئين الفلسطينيين.

2019 – الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة (الروضتين) شمالي البلاد.

2020 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن توقيع اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقيمة 2ر1 مليون دينار كويتي لدعم خطة التأهب والاستجابة لتداعيات جائحة كورونا بمناطق النازحين داخل سوريا.

2021 – سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر أمرا أميريا بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بصفة مؤقتة.

الوفيات: 2013 – الفنان التشكيلي أيوب حسين القناعي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 83 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية.