«الصحة» و«الصحة العالمية» ناقشا تجربة الكويت بتعزيز أنماط الحياة الصحية

التقى مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة د. حمود الزعبي، ممثل إدارة الأمراض المزمنة في المكتب الاقليمي للصحة العالمية د. هبة فؤاد، وممثل مكتب الصحة العالمية في الكويت د. بتول ضاوي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتجربة الكويت بهذا الشأن، وجهود وخطة الإدارة في المسوحات الصحية للأمراض المزمنة، وطرق الترصد والتقييم، بمشاركة مدير إدارة التغذية والاطعام في الوزارة د. نوال القعود وضباط اتصال البرامج.

كما شهد اللقاء مناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، للحد من الآثار التي تخلّفها على الأفراد والمجتمع، وأوجه التنسيق والتعاون مع قطاعات وجهات الدولة المعنية، والأساليب والحلول للحد من عوامل الاختطار الشائعة المرتبطة بهذه الأمراض، والتدخلات الرئيسية ذات الأثر الكبير، عبر تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.