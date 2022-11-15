دوليات

العثور على جثتين مقطوعتَي الرأس لفتاتَين مصريتَين في سوريا

منذ 38 دقيقة
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، أن جثتين مقطوعتَيْ الرأس لفتاتَين مصريتَين عُثر عليهما في مخيم مترامي الأطراف بشمال شرق سوريا يأوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش.
وعثرت قوات الأمن الكردية على جثتَي الفتاتين داخل مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول، وفق ما أفاد مصدر أمني في المخيم.
ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وقال مصدر أمني في المخيم لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: «عثر على جثتَي فتاتين قاصرتين من الجنسية المصرية في مجاري الصرف الصحي».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عثر على الفتاتين مقتولتين بأداة حادة ضمن القسم المخصص للأجنبيات من عائلات التنظيم في المخيم.

منذ 38 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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