بورصة الكويت توقف التداول على أسهم 4 شركات

(كونا) – أعلنت شركة بورصة الكويت وقف التداول على أسهم أربع شركات مدرجة اعتبارا من اليوم الثلاثاء لحين الإفصاح عن بياناتها المالية تطبيقا لقواعد الإدراج المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت (بورصة الكويت) في إفصاح منشور على موقعها الالكتروني أن الشركات الموقوفة هي البنك التجاري الكويتي و(الكويتية العقارية القابضة) و(مينا العقارية) و(الصلبوخ التجارية).

وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكل الأطراف المعنية الأخرى.