صندوق مصر السيادي يوقع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في الطاقة المتجددة 

(كونا) – وقع صندوق مصر السيادي مع عدد من المطورين اليوم الثلاثاء عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بقيمة تبلغ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وجاء التوقيع الذي حضره وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ.

وقالت السعيد في تصريح صحفي ان صندوق مصر السيادي يمثل ذراعا استثمارية مهمة للحكومة المصرية وان دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها الى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.

وأشارت الى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه حوالي الى 400 مليار جنيه حوالي استهدافا للوصول الى تريليون جنيه خلال سنوات ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان ان مصر بذلت جهدا هائلا في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدما مذهلا في الوصول الى هذه المرحلة في غضون أشهر.

واشار الى أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة الصندوق على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص الى القطاعات الاستراتيجية بعد توقيع اتفاقيات استثمار قيمتها 83 مليار دولار مع تسعة مطورين.