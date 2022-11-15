مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بندا و48 فقرة.

ومدرج على الجدول 17 رسالة واردة و85 شكوى وعريضة، وتقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلبين برفع الحصانة عن النائبين د. عبيد الوسمي وحامد البذالي.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وينتخب المجلس أعضاء للبرلمان العربي، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.