مذكرة تفاهم بين «العربي للتخطيط» والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

(كونا) – وقع المعهد العربي للتخطيط والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون الإنمائي العربي المشترك ودعم الجهود التنموية في الدول العربية، في مجالات المسؤولية الاجتماعية والقضايا ذات الصلة.

وقال مدير المعهد الدكتور بدر مال الله إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين المؤسستين في ضوء ما اكتسبته هذه القضايا من أهمية في ممارسة القطاع الخاص والعام ودورهما في تقديم الخدمات الانمائية للدول والمجتمع.

وأضاف مال الله أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تؤدي دورا كبيرا في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية على مستوى الدول العربية.

وأوضح أن هذه المذكرة جاءت لتعزيز التعاون المستمر والفعال في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدراسات والدعم الفني والبحوث والملتقيات والفعاليات التنموية والتعاون في مجال تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص لأداء دورها في المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى أية مجالات أخرى تقع في نطاق الاهتمامات المشتركة بين الجانبين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية يوسف عبدالغفار إن هذه الاتفاقية هي شراكة استراتيجية مهنية وعلمية سيمتد أثرها إلى الدول العربية مبينا أن اهتمام الشبكة الإقليمية والمعهد العربي مشترك سواء في مجالات بناء القدرات البشرية أو المؤسسية.

وأضاف عبدالغفار أن الجانبين لديهما اهتمام مشترك في تقديم الاستشارات المهنية المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي ومبادرات المؤسستين في تنمية المجتمعات ما سيحقق عوائد إيجابية على المؤسستين وعلى المجتمعات العربية.

والمعهد العربي للتخطيط الذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له هو مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية أسست عام 1972 بهدف دعم الجهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأسست الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عام 2007 وهي مؤسسة مهنية دولية غير هادفة للربح ولها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في الكويت والبحرين والسعودية ومصر والإمارات ودول أخرى.

وتهدف الشبكة إلى رفع مستوي الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات والعمل على تعزيزها في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.