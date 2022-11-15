مسؤول في الخارجية الأميركية: دور الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر.. محل إشادة

(كونا) – أشاد نائب مدير إدارة مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية براين ماركوس اليوم الثلاثاء، بدور دولة الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر واتخاذ ما يلزم لمنعها والحد من انتشارها.

جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به ماركوس، عقب زيارته إلى مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف التعرف على آلية عمل المركز والاطلاع على الإجراءات المتخذة للحد من خطر جريمة الاتجار بالبشر.

ونوّه ماركوس بمساعي الكويت بكل جهاتها وقطاعاتها وما تسخره من جهود لمنع جريمة الاتجار بالبشر، معرباً في الوقت ذاته عن الشكر لمركز إيواء العمالة الوافدة وجهوده الواضحة حيال هذه القضية.