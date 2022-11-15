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وزير الخارجية: الإسراع في استكمال ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ظهر اليوم الثلاثاء نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن.
وجدد وزير الخارجية بهذه المناسبة تقدير حكومة الكويت لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن مؤكدا أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت بالاتحاد الأوروبي وخطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف مجالات الحيوية والهامة.
ومن ناحيته ثمن المسؤول الأوروبي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي نحو إتمام إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن مؤكدا أن المفوضية الأوروبية تولي هذا الملف كل الاهتمام.
كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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