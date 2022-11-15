وزير الدفاع يتلقى دعوة مفتوحة لزيارة «البنتاغون» بالوقت المناسب

(كونا) – تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من نظيره الأمريكي لويد أوستن تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين اضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن أوستن هنأ خلال الاتصال الشيخ عبدالله العلي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كما عبر عن شكره للكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ووجه دعوة مفتوحة لوزير الدفاع لزيارة وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في الوقت المناسب للجانبين.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الكويتي عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة ودعوة كريمة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.