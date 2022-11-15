2.1 مليار دولار.. الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الثاني

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم عن مؤشرات الاستثمار للربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار ريال أي حوالي 2.11 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 85 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51.9 مليار ريال.

وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى إغلاق صفقة شركة «أرامكو» في الربع الثاني 2021، والتي بلغت نحو 47 مليار ريال، مبينة أنه في حال استبعاد صفقة «أرامكو» فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة تحقق نموا بنحو 45 % في الربع الثاني 2022 على أساس سنوي، في حين سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 % مقارنةً بالربع السابق.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي 248 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت أكثر من 36 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.