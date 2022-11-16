«أسواق المال» تشارك في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لرؤساء الأسواق المالية الخليجية

(كونا) – شاركت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأربعاء في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس التعاون ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء يأتي لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية وما تم تنفيذه من قرارات في اجتماعهم الأخير في سبتمبر 2020.

وأوضحت أن اللجنة استعرضت الصيغة النهائية للاطارالتنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وقامت باعتمادها.

وأضافت أن اللجنة اعتمدت كذلك نموذج اعرف عميلك (KYC) والعمل بمتطلبات فتح الحساب بصفة استرشادية إضافة الى اعتماد الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك.

وأشارت إلى أن اللجنة وافقت على عقد مؤتمر سنوي تستضيفه دولة الرئاسة يضم مكونات سوق رأس المال بدول المجلس على أن يتم تحديد موعده وموضوعه لاحقا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأفادت بأن هيئة السوق المالية السعودية قدمت عرضا موجزا حول برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية (ملم) تضمن أهم الإنجازات وآخر المستجدات حول جائزة المستثمر الخليجي الذكي.

ولفتت إلى أن اللجنة اطلعت على تقرير المركز الاحصائي حول أداءأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون وأبرز التطورات والمستجدات خلال النصف الأول من العام 2022 فيما تم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع اللجنة لقادم ليكون في شهر أكتوبر 2023.

وتأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته إذ تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحمايةالمستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.