«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. وتتكاثر السحب تدريجياً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة، وتتكاثر السحب تدريجياً، والرياح متقلبة الاتجاه تتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل الحرارة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة، مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق وفرصة للغبار المحمول.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر، نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة للعظمى، و18 للصغرى.