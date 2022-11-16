محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. وتتكاثر السحب تدريجياً

منذ ساعة واحدة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة، وتتكاثر السحب تدريجياً، والرياح متقلبة الاتجاه تتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل الحرارة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة، مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق وفرصة للغبار المحمول.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر، نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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