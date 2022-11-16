الأمين العام لـ«الناتو»: أوكرانيا مصدر إطلاق الصواريخ على بولندا

(كونا) – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الأربعاء إن حادث سقوط صواريخ في بولندا امس الثلاثاء لم يكن نتيجة “هجوم متعمد” إذ ترجح التحقيقات انه نجم عن منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي إن “التحقيقات في الحادث لا تزال قائمة وعلينا انتظار نتائجها” مضيفا ان “لا دليل على أنه نجم عن هجوم متعمد”.

وأضاف ان التحليل الاولي للحادث يرجح أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية ضد هجمات صواريخ (كروز) الروسية مشددا على على عدم وجود أي مؤشرات على تجهيز روسيا لشن هجوم على (ناتو).

واكد أنه ورغم ذلك فإن الحادث لم يكن خطأ أوكرانيا بقدر ما تتحمل روسيا مسؤوليتها عنه نظرا لمواصلة “حربها غير المشروعة” عليها.