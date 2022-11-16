محليات

الاتحاد الأوروبي: استدعاء السفير الكويتي في بروكسل على خلفية تنفيذ 7 إعدامات اليوم

منذ 39 دقيقة
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان النيابة العامة الكويتية عن تنفيذ الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بجرائم قتل. 

ونقل حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت في موقع تويتر عن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قوله «إن هذا أكبر تطبيقا لعقوبة الإعدام منذ عام 2017، ويمثل زيادة مقلقة في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في الكويت » .

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل إثارة مخاوفه في هذا الصدد مع الكويت على جميع المستويات، بدءاً بالحوار حول حقوق الإنسان المرتقب الأسبوع المقبل بين الاتحاد الأوروبي والكويت. 

وبين أنه سيتم استدعاء سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

وأعرب مارجريتس شيناس نائب رئيس المفوضية الاوروبية عن «الأسف انه على الرغم من اثارة موضوع الاعدامات بالامس وتلقيه تطمينات بعدم التنفيذ ، الا ان الكويت نفذت 7 اعدامات اليوم. سوف يكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفية من تأشيرة الشنغن» .

منذ 39 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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