الاتحاد الأوروبي: ندعم للتحقيقات البولندية بشأن سقوط صاروخين على أراضيها 

(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن دعمه الكامل للتحقيقات البولندية الجارية لمعرفة ملابسات وحقائق الانفجار الصاروخي الذي وقع على أراضيها مساء امس الثلاثاء قرب حدودها مع أوكرانيا مما اسفر عن سقوط قتيلين بولنديين.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان ان هذا الحادث المأساوي هو نتيجة لموجة أخرى من الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية من قبل روسيا والتي استهدفت المدنيين والبنى التحتية.

وأضاف بوريل ان هذه الهجمات تعد انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي مشيرا الى ان الاتحاد سيبقى على اتصال دائم ووثيق مع شركائه الدوليين بما في ذلك حلف شمال الأطلسي للتنسيق بشأن الخطوات التالية.