«البلدية»: توجيه تنبيه لعقار.. لعدم الالتزام باشتراطات السلامة بالموقع

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص، للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.ميساء بوشهري أن الجولة التي ترأستها وأشرفت عليها على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة الروضة لمراقبة الوضع الإنشائي للمباني قيد الإنشاء، فضلاً عن المراقبة والتدقيق على إجراءات الأمن والسلامة حرصاً على سلامة العمال بالموقع والتأكد من وجود سور على موقع العمل لسلامة المارة من الجيران والمباني المجاورة.

من جانبه أوضح م. خالد الشطي، إدارة السلامة، أن مفتشي السلامة يقومون بالتأكد من ترخيص البلدية إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى حرصا على سلامة العمال بموقع العمل ووجود حاوية خلال فترة تشييد المبنى.

وأشار إلى أن الجولة أسفرت عن توجيه تنبيه لإحدى العقارات لعدم الالتزام بشروط السلامة.