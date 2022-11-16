«الداخلية»: ضبط 142 مخالفاً لقانون الإقامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدراة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية بإسناد

من قوة مباحث شؤون الاقامة وقطاع الأمن العام وبالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط 142 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من خلال الحملات الأمنية المكثفة في منطقة مزارع الصليبية.

وأضافت الإدارة أنه تم تحرير عدد 142 مخالفة «عامل بغير مركز عمل محدد» من قِبَل الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدد 45 ملصق وتنبيه لمنشآت أملاك الدولة ومركبات مهملة «والإزالة بعد 48 ساعة من تاريخ الانذار» من قبل بلدية الكويت وعدد 14 مخالفة من قبل الهيئة العامة للبيئة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة المخالفين لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.