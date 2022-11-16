أمنيات

«الداخلية»: ضبط 142 مخالفاً لقانون الإقامة

منذ 31 دقيقة
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدراة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية بإسناد
من قوة مباحث شؤون الاقامة وقطاع الأمن العام وبالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط 142 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من خلال الحملات الأمنية المكثفة في منطقة مزارع الصليبية.

وأضافت الإدارة أنه تم تحرير عدد 142 مخالفة «عامل بغير مركز عمل محدد» من قِبَل الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدد 45 ملصق وتنبيه لمنشآت أملاك الدولة ومركبات مهملة «والإزالة بعد 48 ساعة من تاريخ الانذار» من قبل بلدية الكويت وعدد 14 مخالفة من قبل الهيئة العامة للبيئة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة المخالفين لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

منذ 31 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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