أمنيات

«الداخلية»: هروب أطراف مشاجرة «ثانوية أيوب الأيوب» قبل وصول الأمن

منذ 58 دقيقة
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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه ورد بلاغ الى مديرية أمن الأحمدي يفيد بوجود مشاجرة امام ثانوية أيوب الأيوب بقطاع B؛ وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ وتبين هروب جميع أطراف المشاجرة قبل وصول رجال الأمن الى الموقع.
ووأضافت أنه أثناء قيام رجال الأمن بالبحث والتحري عن اطراف المشاجرة، حضر لمخفر شرطة صباح الاحمد الشمالي مواطن ومعه ابنه حيث ابلغ انه طرف في المشاجرة واحضر تقريرا طبيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الجدير بالذكر انه جارٍ افتتاح مخفر ثاني في منطقة صباح الأحمد خلال الاسابيع القادمة.

منذ 58 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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