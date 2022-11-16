«العفو الدولية»: على الكويت وقف تنفيذ أحكام الإعدام.. تمهيداً لإلغائها

ذكرت منظمة العفو الدولية، أن الكويت أعدمت اليوم 7 سجناء شنقًا، كانوا قد أُدينوا بالقتل، مضيفةً أن عمليات الإعدام جاءت بعد توقّف عن تنفيذها دام 5 سنوات.

وطلبت، عبر صفحتها في تويتر، من السلطات الكويتية فرض وقف رسمي فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل.

وكانت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، قالت في وقت سابق تعقيبًا على الأنباء بإعدام سبعة سجناء بعد توقف دام خمس سنوات عن تنفيذ أحكام الإعدام، إنه يجب على السلطات الكويتية أن توقف فورًا عمليات الإعدام المنوي تنفيذها.

وزعمت بحسب قولها، أنَّ عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية.

وأوضحت -بحسب ما ذكرت- أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وبراءة المتهم من عدمها، وبغض النظر عن خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ عمليات الإعدام.