القيادة السياسية تعزي أسرة وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي

(كونا) – بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مستذكرا سموه حفظه الله ما تحلى به الفقيد من حس وطني عال تجسد في العمل بكل أمانة في مختلف المناصب التي تبوأها وإسهاماته البارزة في الارتقاء بالمجال الإعلامي مما أكسب مسيرته النيرة تقدير واعتبار الجميع سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مشيدا سموه بمسيرة حياته النيرة الحافلة بالعطاء سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي.